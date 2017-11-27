عبد العال يزور مصابي حادث مسجد الروضة

على عبد العال

ياسمين فواز



قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مساء اليوم الاثنين بزيارة إلى مستشفى دار الشفاء للاطمئنان على حالات المصابين من جراء حادث مسجد الروضة بالعريش



رافق عبد العال خلال الزيارة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب ، والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر.



من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال على وقوف مؤسسات الدولة المصرية خلف القيادة السياسية ومؤسسة الجيش المصرى فى حربها الضروس ضد الارهاب ، داعياً إلى تكاتف كل أبناء الوطن الواحد فى هذه المعركة.



كما أكد عبد العال على تقديم كل الدعم اللازم لأهالى سيناء.



وشهد مسجد الروضة بالعريش هجوما إرهابيا أسفر عن استشهاد 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين.



من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التنظيمات الإرهابية لجأت إلى قتل المواطنين الأبرياء في المساجد بعد فشلهم في مواجهة القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، موضحًا أن منفذي تلك العملية قتله ومجرمين ليس لهم دين ولا وطن.



وأضاف عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن سيناء قطعة غالية والقيادة السياسية ضحت كثيرًا من أجل حماية تلك القطعة وتطهيريها من البؤر الإرهابية.



وأشار إلى أنه بمجرد وقوع هذا الحادث الإرهابي انتفضت كل قبائل سيناء وأصبحت على قلب رجل واحد والمصريين من خلفهم لتطهير تلك البقعة الغالية من العناصر الإرهابية.



