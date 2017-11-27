المقاصة يكرس عقدته للزمالك بثلاثية مستحقة

علي المصري









كرّس فريق مصر للمقاصة عقدته لنادي الزمالك، بعد أن حقق فوزًا مستحقًّا على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وواصل المقاصة تفوقه على الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وتجمّد الزمالك عند 18 نقطة في المركز الثالث، ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.



