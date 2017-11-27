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رياضة
المقاصة يكرس عقدته للزمالك بثلاثية مستحقة
الإثنين 27 نوفمبر 2017 10:36 م
المقاصة يكرس عقدته للزمالك بثلاثية مستحقة
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المقاصة يكرس عقدته للزمالك بثلاثية مستحقة
علي المصري
كرّس فريق مصر للمقاصة عقدته لنادي الزمالك، بعد أن حقق فوزًا مستحقًّا على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وواصل المقاصة تفوقه على الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وتجمّد الزمالك عند 18 نقطة في المركز الثالث، ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.
شهدت المباراة تألق الثنائي جون أنطوي وحسين الشحات، بعدما سجل الغاني هدفين في الدقيقتين 3 و44، بينما تكفّل الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 90+2، وسجل للزمالك اللاعب السوري مؤيد العجان في الدقيقة 38.
نادي الزمالك
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