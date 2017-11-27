وزارة التجارة الكويتية : البصل المصري صالح للاستهلاك الآدمي

الصاوي أحمد



حصلت "المال "على مستند رسمي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، يؤكد سلامة البصل المستورد من مصر للاستهلاك الآدمي، والصادر يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك عقب اللغط الذي انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي روجت أن البصل المصري غير مناسب وغير صحي.



وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الخميس الماضى، قرارًا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هى البصل والخس والجوافة والفلفل، بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت أن القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف، وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وهو ما حدث بالفعل، وفقا للصحف ووسائل الإعلام الكويتية.



وتسبب قرار رفع الحظر عن المنتجات المصرية في موجة من انخفاض أسعار البصل في الكويت، وهو ما سبب خسائر كبيرة لدى التجار، مما دعا لعدد من الصفحات الإلكترونية المدعومة المشبوهة تداول منشورات متشابهة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تزعم أن البصل المصرى يؤدى إلى الأمراض المزمنة مثل الكلى وتلوث الدم ومرفق معها صور لثمرات بصل تعانى من العفن.



وقرر وزير التجارة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى بالوكالة خالد الروضان، السماح بدخول أطنان من البصل المصرى إلى السوق الكويتية بعد تشكيل فريق طوارئ من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للتصدى لأزمة ارتفاع أسعار البصل، وإيجاد الحلول الناجحة لها من خلال اتصالات مع الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة الغذاء، مما يعنى أن القرار تم اتخاذها بعد دراسة لكل جوانب الموضوع بشكل جيد سواء على صعيد الصحى.

