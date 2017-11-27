ماذا قال النواب عن حادث بئر العبد بالجلسة الطارئة؟

البرلمان 2015

ياسمين فواز



استجاب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطلبات النواب للحديث عن مجزرة بئر العبد التي وقعت الجمعة الماضي بمدينة العريش شمال سيناء، خلال الجلسة الطارئة التي عُقدت اليوم الاثنين، رغم إعلان رئيس المجلس عدم تخصيص الجلسة للكلام عن الحادث، والاكتفاء بالكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في الجلسة عقب وقوف النواب دقيقة حداد على أرواح شهداء مسجد الروضة، لمناقشة القوانين الثلاثة الخاصة بالأنشطة النووية، نظرًا لطلب الحكومة ذلك على وجه الاستعجال، على أن يتم تخصيص جلسة الأحد 3 ديسمبر المقبل لمناقشة تداعيات حادث الاعتداء الإرهابي.



واستغل النواب التعليق على مشروعات القوانين محل النقاش لإلقاء كلمة حول الواقعة، مما اضطر عبد العال للاستجابة.



من جانبه أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تضامنه مع نواب سيناء بشأن ضرورة إنهاء إجراءات حصول أسر الشهداء على التعويضات، بالإضافة إلى إتمام الإجراءات الأخرى اللازمة، من خلال عودة العمل بمحكمة العريش، مطالبًا بضرورة الانتقال لهولاء المواطنين وحل مشكلاتهم هناك.



وانتقد النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطارئة، اليوم الاثنين، حوار الإعلامى عماد الدين أديب مع الإرهابي الليبى منذ أيام، مؤكدًا أن نفس الإعلامى ثانى يوم نشر الحوار التليفزيونى لإحدى الصحف بأنه يوجد 26 إرهابيًّا لمن يريد أن يحاورهم.



وأضاف النائب البرلمانى موجهًا حديثه للدكتور على عبد العال رئيس الجلسة: "لا يصح أن يحاور إعلامى إرهابيًّا إنها كارثة، وإذا تسابق الإعلاميون على إجراء حوارات مع الإرهابيين سيكون ذلك خطرًا كبيرًا على الأمن القومى المصرى مثلما كان هذا الحوار خطرًا كبيرًا على الأمن القومى المصرى ولم يكن يصح أن يحدث".



وتابع: "هذا أكبر ضرر على الأمن القومى المصري ولم يحدث في يوم من الأيام فى أمريكا ولا فرنسا ولا إنجلترا أن تحاور إعلامى مع إرهابى متهم فى قضايا تفجيرات، فالذين فجروا برجي التجارة العالميين فى أمريكا لم يتحاور أحد معهم، يا سيادة الرئيس الحوار مع إرهابي كارثة ولا نريد أن يتكرر".



فيما علق النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على حادث مسجد الروضة الإرهابى ببئر العبد، قائلًا: "لا نريد أن نشجب ونعزي، نحن مستعدون للتوجه إلى أرض سيناء، وعلى وزارة الأوقاف أن تعى أن الفكر لا يُحارَب إلا بالفكر، هناك أئمة وخطباء يعتلون منابر المساجد من الجماعة المحظورة".



وتابع العرجاوى: "الشارع كان ينتظر منا قرارات، والحكومة استجابت للتوصيات الصادرة من المجلس قبل أن تنفض جلسته، وعلى جميع الجهات أن تعي ما صرحت به الوزيرة الإسرائيلية اليوم، العدو يتعامل معنا بأسلوب خفى".



من ناحيته قال النائب عبد الفتاح محمد إن مصر تواجه حربًا حقيقية نيابة عن المنطقة بالكامل، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك إصرار وعزم وإرادة على دحر الإرهاب، موضحًا "الآن لا فارق بين الكنيسة والمسجد، ويجب الانتهاء من تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قيادات الإرهاب بالسجون، منذ دور الانعقاد الأول والبرلمان يُصدر تشريعات وقوانين لم تفعَّل حتى الآن".



وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الإرهابيين يعملون وكلاء لأجهزة استخبارات عالمية، وما قالته وزيرة العدالة والمساواة الإسرائيلية من أن سيناء مكان للدولة الفلسطينية يؤكد هذا.



وأضاف "بكرى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن قواتنا المسلحة وقوات الشرطة تخوضان حربًا ضد أجهزة استخبارات عالمية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى تقصير أمنى فى الحادث، إذ كان مدير أمن شمال سيناء أول من وصل لقرية الروضة.



وطالب النائب مصطفى بكرى، فى كلمته، بخطوات حقيقية، منها تنفيذ الإعدام ضد مَن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، مع صرف معاش شهيد لكل من استُشهد فى حادث مسجد الروضة الإرهابى، مطالبًا بأن يكون التحرك بقدر الحدث، ومنتقدًا عدم نقل كل المصابين لمعهد ناصر لتلقّي العلاج، لافتًا إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد طلب نقلهم بالفعل، إلا أن رئيس الجامعة رفض ذلك.



كما ناشد النائب سعيد العبودى، عضو البرلمان، هيئة الاستعلامات ضرورة ضبط المصطلحات عند الحديث عن العمليات الإرهابية، بدلًا من التوافق مع مصطلحات الإعلام الأجنبى، قائلًا: "لا يجوز أن يصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هذا الحادث الإرهابى بأنه بجريمة حرب، هذا المصطلح لا يُذكَر إلا مع الكيانات المعتمَدة أو المتمردين، ويجب وصفها بالجريمة الإرهابية"، وهو ما اتفق معه فيه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.



من ناحيته قال النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن الإرهاب باستهداف مسجد بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، يرغب في إحداث فتنة بين المسلمين وأنفسهم بينما كانوا يرغبون باستهداف الكنائس لإحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وفي الحالتين يسعون لإحداث فتنة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهو ما يجب أن نفوته عليهم وذلك بألا نُستدرج كدولة للخروج علي القانون، أو وقف التنمية أو تقييد الحريات، ولا سيما أن "القانون" و"التنمية" و"تفعيل الحريات" هي وسائل مقاومة الإرهابيين.



وأضاف قرطام، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن الإرهابيين مجرد أدوات بعضهم مخدوع، وأغلبهم مأجور، والتعليمات تأتي من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم مسح عقول هؤلاء الإرهابيين وغرس داخلها خطاب "الشياطين".



وطالب النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، بتشكيل وفد من البرلمان لأداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة، مشيرًا إلى أنه تلقّى خبر الحادث الإرهابي الذي استهدف حادث مسجد الروضة أثناء حضوره إحدى الفعاليات البرلمانية بالخارج وفوجئ بتضامن كل ممثلي البرلمانات مع مصر في هذا الحادث البشع.



وقال مصطفى: أنقل لكم تحيات برلمان حلف شمال الأطلسي، فقد تلقيتُ الخبر أثناء حضورى جلسة عن الأمن واستقرار المنطقة، ففي الوقت الذي أخذت فيه بعض الدول تتهم المسلمين بأنهم سبب الإرهاب، وقعت الحادثة الإرهابية، وطالبت هذا البرلمان بمساندتنا وأن يقف الشعب الأوروبي بجوارنا ويتفهموا الموقف، ووجدت برلمانيين من دول متعددة يقفون بقوتهم جنب مصر، فالسعودية تطالب ببيان، وفرنسا وبريطانيا يدعمون".



من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "سيتم اتخاذ ما يلزم بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة".