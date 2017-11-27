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سيـــاســة
تحيا مصر : تلقينا أكثر من 4 ملايين جنيه تبرعات لصالح الروضة
الإثنين 27 نوفمبر 2017 08:00 م
حركة تحيا مصر
أخر الأخبار
حركة تحيا مصر
أحمد الدسوقى
قال مصدر مسئول بصندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهورية، إن الصندوق تلقّى تبرعات تتجاوز بكثير الـ4 ملايين جنيه لصالح قرية الروضة التى تعرضت لأضخم حادث إرهابى فى تاريخ مصر الحديث، وراح ضحيته أكثر من 305 أشخاص، وعدد كبير من المصابين.
كانت تقارير تليفزيونية قد أكدت، منذ قليل، أن صندوق تحيا مصر تلقّى تبرعات تقارب الـ4 ملايين جنيه لصالح قرية الروضة بمدينة العريش.
وأشار المصدر، فى تصريح، لـ"المال"، إلى أن التبرعات جاءت من بنوك كبرى وشركات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أشخاص، متوقعًا مضاعفة المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة نظرًا للإقبال الكبير على الحملة التى أطلقها صندوق تحيا مصر بعد تفجير مسجد الروضة، الجمعة الماضي.
كان صندوق "تحيا مصر" قد أطلق حملة تبرعات على حساب رقم 037037،"إغاثة وكوارث"؛ لدعم وإغاثة قرية الروضة، التى شهدت الحادث الإرهابى، الجمعة الماضي، لتوفير وسائل التنمية الشاملة والمستدامة فى مجال تمكين المرأة وخلق فرص العمل والصحة والتعليم.
وتم التنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق حملة لتلقّي مشاركات الجاليات المصرية بالخارج للتكاتف لرفض الهجوم الإرهابى الغادر، الذى يعد دليلًا جديدًا على تجرد مرتكبيه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، واستحلالهم للدماء وسعيهم للفساد فى الأرض.
صندوق تحيا مصر
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