تركيا تخرج من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









خرجت تركيا من القائمة السوداء التي أعدّها الاتحاد الأوروبي لدول الملاذات الضريبية، بعد تقديمها "توضيحات إضافية" للاتحاد، الجمعة الماضي، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.





وبحسب وثيقة أصدرتها مجموعة "قواعد السلوك" التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، واطلعت عليها "بلومبرج"، فإن "الالتزامات التركية حاليًّا تعالج جميع القضايا المختلف عليها".



