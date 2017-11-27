EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تركيا تخرج من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية
الإثنين 27 نوفمبر 2017 07:49 م
علم تركيا
أخر الأخبار
علم تركيا
إعداد– عبد الغفور أحمد محسن
خرجت تركيا من القائمة السوداء التي أعدّها الاتحاد الأوروبي لدول الملاذات الضريبية، بعد تقديمها "توضيحات إضافية" للاتحاد، الجمعة الماضي، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.
وبحسب وثيقة أصدرتها مجموعة "قواعد السلوك" التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، واطلعت عليها "بلومبرج"، فإن "الالتزامات التركية حاليًّا تعالج جميع القضايا المختلف عليها".
وتابعت المجموعة، التي تختص ببحث مسائل الضرائب التجارية: "على ضوء المعلومات الجديدة خلص الخبراء إلى أن النظام التفضيلي المتَّبَع في تركيا تحت اسم (نظام المقر الإقليمي) لا يستدعي إدراجها في قائمة النظم الضريبية الضارة".
الاتحاد الأوروبى
تركيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا