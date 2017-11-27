برلماني يسجل 6 ملاحظات على قانون المحطات النووية

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس مذكرة لرئيس مجلس النواب أوضح خلالها امتناعه عن التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الخاص بمحطات الطاقة النووية بسبب 6 ملاحظات.



وأضاف النائب أن من بين اعتراضه على التصويت أنه تم عرض التقرير علينا قبل دقائق من المناقشة، وأن مشروع القانون لا يحقق طموحتنا فى حقنا بإنشاء المحطات النووية بشكل أفضل.



بالإضافة إلى أنه جاء تعديل القانون بعد 62 عاما قانون لإنشاء هيئة محطات الطاقة النووية، وبعد 41 عاماً على إنشاء محطة الطاقة النووية، وبعد 60 عاماً على قرار رئيس الجمهورية بتنظيم لجنة الطاقة.



وتابع أنه جاءت التعديلات متعجلة من حيث الضبط والصياغة ونوعية الاستقلال والإعفاءات الجمركية للمقاولين من الباطن وغيرها، مما يشكل أن القانون لا يحقق طموحتنا الوطنية.



وأضاف النائب أنه كان يتمني قانون أفضل من أجل نظرة كاملة، خصوصاً ونحن نتجه نحو إنتاج الطاقة من المحطات النووية.



من جانبه وقع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على مذكرة امتناع النائب عبدالحميد كمال عن التصويت وأن يتم تسجيلها بمضبطة الجلسة.