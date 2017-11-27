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بنـــوك
بنك مصر يوقع عقدًا بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز المشروعات
الإثنين 27 نوفمبر 2017 07:24 م
بنك مصر يوقع عقدًا بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز المشروعات
أخر الأخبار
بنك مصر يوقع عقدًا بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز المشروعات
الإتربى: حجم التعاقدات بين البنك والجهاز 1.60 مليار جنيه
أحمد الدسوقى
وقّع بنك مصر، ثانى أكبر حكومى فى البلاد، عقد قرض "مشروع بدايتى 2" بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر.
حضر التوقيع كل من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
من جانبه قال رئيس بنك مصر، فى تصريحات، إن العقد جاء انطلاقًا من حرص مصرفه على مساعدة المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير، والتوسع، والإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أن حجم القروض التى حصل عليها مصرفه من جهاز المشروعات قُدر بـ1.60 مليار جنيه منذ بدء التعاون.
ولفت إلى أن التوقيع على القرض جاء في إطار قيام مصرفه بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مدة القرض تصل إلى 5 سنوات، ويسهم في مساعدة المشروعات متناهية الصغر من خلال توفير قروض لإقامة مشروعات توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه قيمة القرض لتمويل الفئات المستهدفة وهم: شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبون في تطوير المشروعات متناهية الصغر القائمة، مع مراعاة أن يكون التمويل للمشروعات المملوكة للمرأة أو المشروعات التي تكون المرأة المستفيد الرئيسى منها، المشروعات في المناطق الريفية، أو للعملاء تحت خط الفقر.
وأكد أن مصرفه حريص على تعزيز موارده بالعملة المحلية أو الدولارية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها، انطلاقًا من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإيمانًا منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
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