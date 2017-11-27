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سيـــاســة
دعوات لصلاة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة
الإثنين 27 نوفمبر 2017 06:11 م
مسجد الروضة
أخر الأخبار
مسجد الروضة
إيمان عوف
أطلق مجموعة من النشطاء دعوات على فيسبوك بصلاة الجمعة المقبل بمسجد الروضة الذي شهد مذبحة لما يزيد على 305 مواطنين مصريين.
وكتب النشطاء أن هناك ضرورة لأن تفهم الجماعات الإرهابية أن سيناء لن تنهزم وأن مصر لن تركع أمام إجرامهم.
كان مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد قد شهد حادثًا دمويًّا راح ضحيته 305 مواطنين مصريين، وأصيب ما يزيد على 150 آخرين.
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