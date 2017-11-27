دعوات لصلاة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة

أطلق مجموعة من النشطاء دعوات على فيسبوك بصلاة الجمعة المقبل بمسجد الروضة الذي شهد مذبحة لما يزيد على 305 مواطنين مصريين.





وكتب النشطاء أن هناك ضرورة لأن تفهم الجماعات الإرهابية أن سيناء لن تنهزم وأن مصر لن تركع أمام إجرامهم.



