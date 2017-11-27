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ثقافة وفنون
رئيس dmc : مصر لن تنكسر.. رسالة ختام القاهرة السينمائى
الإثنين 27 نوفمبر 2017 05:30 م
لوجو dmc
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لوجو dmc
رحاب صبحى
أكد هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات دى إم سي، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإتمام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، الخميس المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وأضاف سليمان، فى تصريحات صحفية، أن ختام المهرجان، هذا العام، سيكون رسالة من مصر إلى العالم بأنها لم ولن تنكسر، وأن الإرهاب لن يهزمها أو ينال منها، وسوف تعلن القوة الناعمة المصرية عن نفسها بأنها جزء لا ينفصل من معركة الوطن، وأن السينما المصرية لها يد من حديد تصل إلى وجدان الإنسانية فى العالم كله.
وأشار إلى أن شبكة قنوات دى إم سي استوعبت المنهج والرسالة التى جاءت من القيادة السياسية ممثلة فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب العمل الإرهابي الخسيس الذى استهدف الأبرياء، الجمعة الماضي، فى مسجد الروضة بمدينة بئر عبد، وهى رسالة الإصرار على الانتصار وليس الاستسلام للانكسار الذى يريده أهل الشر لمصر، ومن هنا كان تصميم قنوات دى إم سي على إتمام كل الأمور المتعلقة بحفل ختام المهرجان، والذى سيبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.
فى السياق نفسه أكد هشام سليمان أن حفل الختام من المقرر أن يحضره عدد من النجوم العالميين، وفى مقدمتهم نجم هوليود نيكولاس كيدج، ونخبة النجوم المصريين والعرب، وأن شبكة قنوات dmc سخرت كل الإمكانيات كى يخرج الحفل بالمظهر اللائق بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الذى استرد عنفوانه فى هذه الدورة رغم كل التحديات.
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