EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
الأربعاء.. MBC مصر 2 تبدأ عرض الدراما البرازيلية أحلام إليزا
الإثنين 27 نوفمبر 2017 03:25 م
mbc مصر
أخر الأخبار
mbc مصر
رحاب صبحى:
تبدأ قناة MBC 2 مصر عرض الدراما البرازيلية الاجتماعية الشهيرة "أحلام إليزا" بداية من الأربعاء المُقبل في التاسعة مساءً.
وتسلط الدراما الاجتماعية "أحلام إليزا" الضوء على أحلام فتيات الطبقات الفقيرة في المجتمع البرازيلي، والمشاكل التي يتعرضن لها ومحاولات استغلالهن من قبل الأثرياء ورجال الأعمال.
تدور قصة مسلسل "أحلام إليزا" حول فتاة فقيرة تدعى "إليزا" تهرب من المنزل بسبب بطش زوج والدتها ومحاولاته المستمرة استغلالها بشتى الطرق، لكنها تجد نفسها في الشارع بلا مأوى أو عمل، فتبدأ في التأقلم مع وضعها الجديد والبحث عن فرصة عمل لكي تساعد نفسها ووالدتها وأخواتها.
تبدأ إليزا في التغلب على ظروفها الصعبة وتمتهن بيع الحلوى وبعض الأشياء في الشارع وفي إشارات المرور، وتتعرف خلال عملها على الشاب "جوناتاس" الذي دفعته ظروفه هو الآخر ليكون عمله في الشارع حيث يعمل حارس سيارات، وتتطور العلاقة بينهما لتصبح قصة حب قوية.
ومع الوقت يبتسم الحظ للفتاة الفقيرة "إليزا" بعدما نالت إعجاب رجل الأعمال الثري "آرثر" الذي شاهدها بالصدفة في الشارع، فقرر أن ينتشلها من وضعها الصعب وقدمها وجهًا جديدا في عالم الموضة والإعلانات لتتحول حياة "إليزا" تماما، وهي لا تزال تُحب صديقها الأول الشاب الفقير "جوناتاس" لكنها تقع في مأزق بسبب أن رجل الأعمال وصاحب الفضل عليها "آرثر" وقع في حبها أيضاً، وتتوالى الأحداث المشوقة في رحلة صعود الفتاة الفقيرة.
مسلسل "أحلام اليزا" بطولة كل من مارينا روي باربوسا، وفابيو اوسونساو، وجوليانا بايس، وفيليبس سماس.
ثقافة وفنون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا