الأربعاء.. MBC مصر 2 تبدأ عرض الدراما البرازيلية أحلام إليزا

mbc مصر

رحاب صبحى:



تبدأ قناة MBC 2 مصر عرض الدراما البرازيلية الاجتماعية الشهيرة "أحلام إليزا" بداية من الأربعاء المُقبل في التاسعة مساءً.



وتسلط الدراما الاجتماعية "أحلام إليزا" الضوء على أحلام فتيات الطبقات الفقيرة في المجتمع البرازيلي، والمشاكل التي يتعرضن لها ومحاولات استغلالهن من قبل الأثرياء ورجال الأعمال.



تدور قصة مسلسل "أحلام إليزا" حول فتاة فقيرة تدعى "إليزا" تهرب من المنزل بسبب بطش زوج والدتها ومحاولاته المستمرة استغلالها بشتى الطرق، لكنها تجد نفسها في الشارع بلا مأوى أو عمل، فتبدأ في التأقلم مع وضعها الجديد والبحث عن فرصة عمل لكي تساعد نفسها ووالدتها وأخواتها.



تبدأ إليزا في التغلب على ظروفها الصعبة وتمتهن بيع الحلوى وبعض الأشياء في الشارع وفي إشارات المرور، وتتعرف خلال عملها على الشاب "جوناتاس" الذي دفعته ظروفه هو الآخر ليكون عمله في الشارع حيث يعمل حارس سيارات، وتتطور العلاقة بينهما لتصبح قصة حب قوية.



ومع الوقت يبتسم الحظ للفتاة الفقيرة "إليزا" بعدما نالت إعجاب رجل الأعمال الثري "آرثر" الذي شاهدها بالصدفة في الشارع، فقرر أن ينتشلها من وضعها الصعب وقدمها وجهًا جديدا في عالم الموضة والإعلانات لتتحول حياة "إليزا" تماما، وهي لا تزال تُحب صديقها الأول الشاب الفقير "جوناتاس" لكنها تقع في مأزق بسبب أن رجل الأعمال وصاحب الفضل عليها "آرثر" وقع في حبها أيضاً، وتتوالى الأحداث المشوقة في رحلة صعود الفتاة الفقيرة.



مسلسل "أحلام اليزا" بطولة كل من مارينا روي باربوسا، وفابيو اوسونساو، وجوليانا بايس، وفيليبس سماس.