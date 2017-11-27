الرقابة المالية تعتمد الإصدار الإلكتروني لرويال للتأمين

هيئة الرقابة المالية

مروة عبد النبي:



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد الطلب المقدم من شركة "رويال" للتأمينات العامة لإصدار وتوزيع وثائق التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلكترونيآ من خلال شبكة نظم المعلومات الدولية.



وقال حسن درويش نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "رويال" إن شركته من أوائل الشركات التى حصلت على موافقة الهيئة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة من لجنة فحص المحتوى للأخيرة للتأكد من تنفيذ كافة اشتراطات شركته.



وأشار درويش فى تصريحات خاصة لـ"المال نيوز" إلى أن الإصدار الإلكترونى سيحدث نمو فى أقساط الشركة، وذلك من خلال تنشيط مبيعات الشركة بشتى الوسائل ومنها الإصدار الإلكترونى حيث تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية يونيو المقبل.



أضاف أن شركته حققت إجمالى أقساط بلغت 452 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 340 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه.



وأكد العضو المنتدب لـ"رويال" أنه سيتم إخطار الهيئة فى حالة التعاقد مع أى جهة من جهات التوزيع المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم 122 لسنة 2015 والمعدل بالقرار 121 لسنة 2016 والمرخص لها بتوزيع الوثائق الإليكترونية باستخدام شبكة المعلومات الدولية وجواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.



ومن المعروف أن الهيئة إشترطت إصدارها موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كل من وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة باسم السيارات الإجباري.