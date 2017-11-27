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سيـــاســة
البرلمان يدعو نوابه لزيارة سيناء ويعلن عودة محاكم العريش
الإثنين 27 نوفمبر 2017 02:01 م
على عبد العال
أخر الأخبار
على عبد العال
ياسمين فواز
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أعضاء مجلس النواب لزيارة سيناء وأداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة الذي شهد الحادث الإرهابي الجمعة الماضية.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن وزير العدل أصدر قرارا بعودة العمل بمحاكم العريش.
وأعلن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر دعمه لأهالي سيناء، مطالبا بسرعة صرف التعويضات لهم، مؤيدا قرار وزير العدل بعودة عمل المحاكم بالعريش.
مجلس النواب
سيناء
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