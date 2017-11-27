عتاقة تخصص 37 مليون جنيه لحملة إعلانات حديد الجارحي

عتاقة

رجب عزالدين:



قالت شركة مصر الوطنية للصلب، عتاقة، إن مصروفتها البيعية والتسويقية عن عام 2017 تتضمن مبلغ 37 مليون جنيه تكلفة الحملة الإعلانية لمنتج الشركة "حديد الجارجى".



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص زيادة المصروفات البيعية والتسويقية فى قائمة الدحل عن الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2016 وعن الفترة من يناير –سبتمبر 2017.



وقالت الشركة إن مصروفاتها البيعية والتسويقية لعام 2016 تضمنت 11.7 مليون جنيه عمولة بيع وتسويق لشركة صلب مصر التى كانت تقوم بتوزيع وتحصيل منتج مصر الوطنية بموجب عقد بينهما.



ويتوزع هيكل ملكية عتاقة للصلب بين شركة الوحدة للتنمية الصناعية (93.9715%)،ومصطفى سيد عيسى مصطفى (1.002%)، ويشغل جمال عبد القادر عبد البصير الجارحي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعتاقة ممثلا عن الوحدة للتنمية الصناعية.