EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
عتاقة تخصص 37 مليون جنيه لحملة إعلانات حديد الجارحي
الإثنين 27 نوفمبر 2017 02:01 م
عتاقة
أخر الأخبار
عتاقة
رجب عزالدين:
قالت شركة مصر الوطنية للصلب، عتاقة، إن مصروفتها البيعية والتسويقية عن عام 2017 تتضمن مبلغ 37 مليون جنيه تكلفة الحملة الإعلانية لمنتج الشركة "حديد الجارجى".
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص زيادة المصروفات البيعية والتسويقية فى قائمة الدحل عن الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2016 وعن الفترة من يناير –سبتمبر 2017.
وقالت الشركة إن مصروفاتها البيعية والتسويقية لعام 2016 تضمنت 11.7 مليون جنيه عمولة بيع وتسويق لشركة صلب مصر التى كانت تقوم بتوزيع وتحصيل منتج مصر الوطنية بموجب عقد بينهما.
ويتوزع هيكل ملكية عتاقة للصلب بين شركة الوحدة للتنمية الصناعية (93.9715%)،ومصطفى سيد عيسى مصطفى (1.002%)، ويشغل جمال عبد القادر عبد البصير الجارحي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعتاقة ممثلا عن الوحدة للتنمية الصناعية.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا