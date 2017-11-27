الأربعاء.. التشييد والبناء يناقش تداعيات حادث بئر العبد

حسن عبد العزيز

المال - خاص



يعقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز الأربعاء المقبل مؤتمرا صحفيا بعنوان: " لا للارهاب ومعا لاستكمال مسيرة التنمية " وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابى بسيناء.



وسيناقش المؤتمر العديد من المقترحات التى تهدف لتنمية واعمار سيناء وكيفية ضخ المزيد من الاستثمارات بها والدعم المادى لها.



ويحضر المؤتمر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب واعضاء اللجنة، كما يشارك كبرى شركات المقاولات العاملة فى السوق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.









