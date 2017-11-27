وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا عن حالات مصابي الروضة

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66



43 من المصابين يخضغون للعلاج بمستشفيات جامعة قناة السويس



المال خاص



تلقى الدكتور خالد غبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلم، تقريرا مفصلا من د.ممدوح غراب رئيس الجامعة قناة السويس حول مصابي حادث مسجد الروضة الجمعة الماضية.



وتضمن التقرير استقبال المستشفي (43) حالة منها (40) حالة إصابة، وتم إجراء (8 ) عمليات استكشاف للبطن، و(7) عمليات أوعية دموية، و (12) تركيب أنابيب بالصدر، و (4) عمليات جراحة أعصاب بالرأس، و (6) حالات حجزت بالعناية المركزة لحين استقرار حالاتهم الصحية، وتم التعامل على أعلى مستوى وجاهزية مع كل الحالات.



وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مستجدات الوضع على مدار الأربع وعشرين ساعة برئاسة رئيس الجامعة ومدير المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام المعنية ورئيس العمليات والطوارئ ومديرة التمريض؛ للمتابعة المستمرة وإعداد التقارير اللازمة للوقوف على حالة المصابين.



وأضاف التقرير توافر كل الاستعدادات والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وكذلك تواجد كل الأطقم الطبية؛ لإجراء الجراحات اللازمة، بالإضافة إلى كميات الدم اللازمة التي تكفي حاجة المستشفى لمواجهة هذا المصاب الأليم.



وفى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين جامعة قناة السويس ووزارة الصحة قامت أمدت مستشفيات الجامعة نظيرتها بوزارة الصحة في الإسماعيلية بكل الأطباء (الأساتذة والاستشاريين) من كلية الطب على اختلاف التخصصات.



واختتم التقرير بأنه لا يزال جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتتم متابعتهم باستمرار من خلال غرفة العمليات بعناية رئيس الجامعة.



يأتي ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة، عقب الزيارة التى قام بها الوزير للمصابين بمستشفيات جامعة قناة السويس مساء الجمعة الماضى برفقة د. ممدوح غراب رئيس الجامعة؛ للاطمئنان على حالة مصابى حادث مسجد الروضة الإرهابى ببئر العبد بشمال سيناء، واتخاذ كل التدابير اللازمة، ورفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات جامعة القناة.