البرلمان يقرر الاعتماد على اقتصاديات الوقت لإنجاز التشريعات

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قررت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت بشكل كبير في تناول الموضوعات التشريعية والرقابية المعروضة على المجلس.



وأكدت اللجنة عقب اجتماعها اليوم الإثنين، بحضور كل من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس، ومحمد نصير نائب الأمين العام أن المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس كثيرة جداً، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، لافتة إلى أنه معروض على المجلس في الجانب التشريعي كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلاً عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه منها يعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للفترة البسيطة التي انقضت من دور الانعقاد الحالي.



وأوضحت اللجنة العامة أنه معروض على المجلس أيضاً في الجانب الرقابي كم كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وتم إنجاز عدد كبير منها، ولكن المتبقي منها أكثر بكثير إلا أن المجلس استطاع أن ينظر معظم البيانات العاجلة التي عرضت عليه والتي تصل إلى 336 بياناً عاجلاً.



كما نددت اللجنة العامة خلال الاجتماع بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت على أرض سيناء يوم الجمعة الماضي على بيت من بيوت الله مسجد الروضة بالعريش، وبحجم الوحشية والبربرية في الاعتداء على المصلين لله.



وأكدت اللجنة العامة أن الإرهاب الغاشم إرهاب أسود وأعمى لا يفرق بين مسلم أو مسيحي بين عسكري أو مدني، كما شددت اللجنة أن هذا الحادث الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني إلا أنه لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وعزيمة في التصدي للإرهاب ومكافحته.. ولن يزيدهم إلا ثقة في نصر الله ولن يزيدهم إلا ثقة بقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على الثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة.