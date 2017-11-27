النصاب القانوني يلغي عمومية اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري

علي المصري:



تسببت عدم اكتمال النصاب القانونى، للانتخابات التكميلية للاتحاد المصرى لكرة القدم، فى إلغائها، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية للجبلاية، لاختيار عضوين بدلا من حازم وسحر الهوارى، الذى تم استبعادهما بقرار قضائى منذ فترة.



وكان يتوجب حضور ٥٠٪‏ + ١ من الأعضاء، من أجل اكتمال النصاب القانوني، أي حضور ١١٩ ناديًا، في الوقت الذي سجل فيه ١١ ناديًا الحضور، وتنص لائحة اتحاد كرة القدم، على اعتماد جدول الأعمال، على أن يتم تأجيل الانتخابات التكميلية لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.



وعقد اتحاد الكرة، ظهر اليوم وأمس، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، جمعيته العمومية، وكان يلزم لانعقادها حضور الأغلبية المطلقة من أصل 235 صوتا تم توجيه الدعوة إليهم، وكان يشترط أيضا حضور الأغلبية المطلقة، نظرا لتضمن جدول الأعمال بندا للانتخاب.



وتقدم 5 مرشحين على المقعد التكميلي هم: مجدي إبراهيم فرج المتناوي، وأحمد محمد إبراهيم جبر، وعاصم عبد العزيز فهيم، ومحمد باهي زكي موسى، ومحمد صالح السيد المصري، إضافة إلى 7 مرشحات على مقعد المرأة هن: صفية رامي محمد عبد الدايم، وماجدة محمود أحمد، وشيماء منصور محمد، ونيرمين فاروق سعيد، ودينا محمد عبد الحميد، وشيرين شلبي زكي، وحنان أحمد أحمد خالد.