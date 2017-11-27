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استثمار
تعاون بين العربية للتصنيع والسياحة لإحياء مسار العائلة المقدسة
الإثنين 27 نوفمبر 2017 01:01 م
تعاون بين العربية للتصنيع والسياحة لإحياء مسار العائلة المقدسة
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تعاون بين العربية للتصنيع والسياحة لإحياء مسار العائلة المقدسة
الصاوي أحمد
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين أهمية المُشاركة في دعم السياحة المصرية بكل أشكالها، وأضاف أنه رغم الظرف الحزين الذي تمر به بلدنا جراء العمل الإرهابي الغادر، لكننا سنقاوم الإرهاب بشتى صوره بالعمل والتنمية وزيادة الاستثمار والإنتاج وتشجيع السياحة.
وأشاد يحيي راشد وزير السياحة بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة ومُشاركتها في كل مناحي خطط التنمية الشاملة، وأضاف أن بروتوكول التعاون مع الهيئة لإحياء مسار العائلة المقدسة جاء للثقة التي توليها السياحة في الهيئة لسد جميع احتياجات الوزارة وضمان التنفيذ وسرعة إنجاز الأعمال وضمانها.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة السياحة بهدف تنشيط مسار العائلة المُقدسة، بالإضافة إلي فتح آفاق جديدة للتعاون بين الهيئة والوزارة، ضمن توجه الحكومة بأهمية تدبير كل الإجراءات الحضارية التي تليق بعراقة مصر ومزاراتها السياحية.
يُذكر أن البروتوكول يتضمن تدبير احتياجات وزارة السياحة لتوريد وتركيب الخيام المُتطورة المُجهزة لمسار العائلة المقدسة وتوفير أماكن استقبال لائقة للحجاج من مُختلف أنحاء العالم وتوفير البنية التحتية بأحدث التكنولوجيات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وفي هذا الصدد أكد يحيي أن تلك الخطوة تأتي أهميتها من خلال مُوافقة بابا الفاتيكان على ضرورة إحياء مسار العائلة المُقدسة داخل مصر، وشدد على أن ذلك سيعود بالنفع على السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي وتوافد الحجيج من جميع دول العالم.
ومن جانبه أشار الفريق عبد العزيز إلى أن العربية للتصنيع تضع نُصب أعينها إنجاز كل الخطوات الملموسة لإحياء مسار العائلة المقدسة قبل يناير المقبل.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه تنمية وتنشيط السياحة وتوفير فرص العمل، وشدد سيف الدين على أن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون والمُشاركة مع كل الوزارات والمؤسسات في خطط التنمية الشاملة.
السياحة
الهيئة العربية للتصنيع
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