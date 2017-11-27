البنا: الذرة والقمح أهم محاصيل المزرعة المصرية التوجولية

حبوب الذرة



الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان المزرعة المشتركة التي تمت إقامتها في توجو على مساحة 150 هكتارا قابلة للزيادة -نحو 375 فدانا – اله12:14 م ‎27/‎11/‎2017كتار يساوي 2.5 فدان تقريبا.



وأوضح الوزير في بيان له اليوم أن هذة المزرعة سيتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية مثل: الذرة الشامية وفول الصويا والقمح والسورجم، فضلاً عن محاصيل الخضر والفاكهة الاستوائية، بالإضافة الى أنشطة الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى.



يذكر إنه تم رسمياً افتتاح المزرعة المصرية التوجولية المشتركة بحضور الرئيس التوجولى فاورى جناسينبى يرافقه رئيس مجلس النواب التوجولي ولفيف من الوزراء ورجال الأعمال العاملين بمجالي الزراعة والرى، وبحضور السفير المصري في توجو كريم شريف، والدكتور ماهر المغربي مدير إدارة المزارع المشتركة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.



وأشار الى انه من خلال المزرعة سيتم مساعدة الجانب التوجولى فى رفع انتاجية المحاصيل الحقلية و المحاصيل الأخرى بتطبيق نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية وإدخال أصناف مصرية عالية الإنتاجية بالإضافة لرفع الكفاءة الفنية للفنيين التوجوليين بتنفيذ برامج تدريبية سواء فى مصر او بالمزرعة المشتركة على أرض توجو.



وأكد البنا أهمية المزرعة النموذجية المشتركة التي تم افتتاحها في مدينة سوكودي بدولة توجو، وذلك في إطار تكثيف سبل التعاون بين مصر وتوجو في قطاع الزراعة.



وأشار البنا الى ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر، بتوطيد سبل التعاون مع دول القارة السمراء باعتبارها الامتداد الطبيعي والاستراتيجي لمصر، وهناك علاقات تاريخية مشتركة، فضلاً عن مشروعات تنموية تساهم في تحقيق مصالح الشعوب الافريقية.



وأوضح وزير الزراعة ان تلك المزرعة هي نموذج للتعاون الجاد والمثمر بين مصر ودولة توجو، حيث ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً الى انه من خلال تلك المزرعة سيتم نقل الخبرات والتجارب الحديثة في مجال الزراعة، من خلال الأبحاث التي تم اعدها مركز البحوث الزراعية في مصر.