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استثمار
مجموعة الهلالي تدعو المستثمرين بمصر لعدم التأثر بأي أحداث
الإثنين 27 نوفمبر 2017 11:55 ص
سامى الهلالى، رئيس مجموعة الهلالى القابضة للاستثمار السعودية
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سامى الهلالى، رئيس مجموعة الهلالى القابضة للاستثمار السعودية
المال- خاص
أكد المستشار الدكتور سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، أن الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة أصبح وجهة لكبار رجال المال والأعمال، خصوصا بعد تهيئة المناخ العام للاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لبدء الأنشطة المختلفة.
وقال الهلالي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن حادث الروضة الإرهابي الذي حدث الجمعة الماضية في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في سيناء، كان يهدف إلى زعزعة البيئة الاستثمارية لمصر بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الأمن والاستقرار لربوعها، والذي من شأنه استقطاب المستثمرين من مختلف جنسياتهم، مؤكدا أن الحادث سيخّيب أمل الإرهابيين، وسيمر الاقتصاد مزدهرًا وسيظل قبلة المستثمرين.
ودعا الهلالي رجال المال والأعمال والمستثمرين بدعم مصر ورئيسها وعدم التأثر بأي أحداث جانبية تريد النيل منها ومن واقتصادها، منوها بأن المناخ الاستثماري بمصر الآن أفضل مما كان عليه منذ سنوات خصوصا بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الجيش المصري لحماية أبنائه وأرضه من الإرهابيين الذين يريدون إحداث بلبلة وسط المستثمرين، مؤكدا أن ذلك لن يكون، وسيزيد رجال الأعمال إصرارًا لدعم مصر وقيادتها وجيشها حامي العرين العربي.
ووجه الهلالي، خالص تعازيه لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم والشعب المصري الصبر والسلوان، وأن يخفف آلام المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.
الإرهابي
سيناء
اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
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