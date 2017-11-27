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بورصة وشركات
العربية للاستثمارات تبدأ المسار القانونى ضد وكيل بيجو
الإثنين 27 نوفمبر 2017 11:48 ص
بيجو أوبل 11
أخر الأخبار
بيجو أوبل 11
رجب عزالدين
قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إن شركتها التابعة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، شرعت فى اتخاذ المسار القانونى للحصول على حقوقها من وكيل العلامة التجارية بيجو.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تم الشروع فى المسار القانونى عن طريق تعيين أحد المكاتب المتخصصة وهو مكتب يحيى ومشاركوه لتولى الملف حيث يتولى أشرف يحيى المحامى بالنقض وخبير التحكيم الدولى المعروف قيادة فريق الدفاع القانونى".
وتابعت الشركة إن كل السبل والخيارات متاحة ومحتملة بما فيها رفع دعوى قضائية وهو لم يتم بعد لكنه سيكون بناء على رؤية وتقييم المسار القانونى وموافقة مجلس الإدارة على الخيار المرشح.
وأخطرت شركة "بى إس إيه" -مالكة العلامة التجارية بيجو- شركة العربية للاستثمارات فى 19 نوفمبر الجارى بعدم رغبتها فى تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.
وقالت العربية للاستثمارات إن هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة، والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة.
يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -إحدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات، والتى تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل: شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية" كهروميكا"، شركة طوبلاط للإنتاج المعمارى، الصعيد للتأجير التمويلى، راوج لتجارة السيارات، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية.
وأعلنت العربية للاستثمارات فى مارس الماضى، عن توقيع شركة "أوبر" وقعت اتفاقًا إطارياً مع تابعتين لها، لتمويل شراء سيارات جديدة وإتاحتها لسائقي السيارات التي تستخدم تطبيق "أوبر".
وقالت الشركة آنذاك إن الاتفاق يشمل قيام شركتي الصعيد للتأجير التمويلي ورواج لتجارة السيارات بتمويل شراء السيارات الجديدة، من خلال محفظة استثمارية يتم إطلاقها 120 مليون جنيه. كما نص الاتفاق على أن يتم شراء غالبية السيارات المطلوب تمويلها من شركة القاهرة لتنمية صناعة السيارات- التابعة للعربية للاستثمارات القابضة.
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