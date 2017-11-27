مصر - إيران يؤسس إدارة متخصصة لتمويل الشراء بالهامش

مصر إيران

أحمد الدسوقى ـ مصطفى طلعت



يعكف بنك مصر – إيران للتنمية، على تأسيس إدارة متخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش خلال الفترة المقبلة.



قالت مصادر بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مصرفها تقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط فى السوق المصرية ومن المتوقع الموافقة عليها قريباً للبدء فى تمويل عملاء الشراء بالهامش فى مصر.



واشارت المصادر إلى أن مصرفها بدأ فى مخاطبة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية لتمويل عملائها خلال الفترة المقبلة.



يقوم نظام الشراء بالهامش، على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.



فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن "مصر-إيران" خاطب الشركة لتمويل عملائها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "نحن مستعدون للتعاون مع المصرف لتمويل عملائنا ولكن بعد حصوله على جميع التراخيص اللازمة".



وتابع: "مصر-إيران" تقدم بطلب للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل الشراء بالهامش للعملاء وقد يحصل عليها قريباً"، مشيرًا إلى أن الشركة فى مرحلة تبادل خطابات النوايا مع البنك وأن تمويل العقود سيتم وفقًا للفائدة التى سيحددها البنك.



وأكد أن مصر- إيران سيكون ثانى بنك بعد عوده- مصر يمول عمليات الشراء بالهامش للعملاء فى مصر، لافتا إلى دراسة بنوك أخرى اقتحام هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.



وحول القرض الذى حصلت عليه شركة مباشر من «عوده» لتمويل الشراء الهامش، قال المصدر إن الشركة حصلت على قرض بقيمة 25 مليون جنيه، وبدأت صرف أول دفعة من القرض منذ شهر تقريبًا، لافتاً إلى أن الفائدة على القرض تقدر بـ%4.75 فوق سعر الكوريدور.



وتوقع المصدر إقبالاً كبيرًا من قبل البنوك العاملة بالقطاع المصرفى على تمويل عمليات الشراء بالهامش بدافع من استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن قواعد سوق المال تتيح لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش، وفقا لعدة اشتراطات، أبرزها أن يتضمن حدًا أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، بالإضافة إلى ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد على %30 من الحد المسموح به له.