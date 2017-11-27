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اقتصاد وأسواق
موسم التصدير الشتوى ينطلق بـ7 محاصيل زراعية
الإثنين 27 نوفمبر 2017 11:03 ص
الشركة الدولية للمحاصيل
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الشركة الدولية للمحاصيل
المال ـ خاص:
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الموسم التصديرى لعدد 7 محاصيل شتوية، هى البصل الأخضر، والفراولة، والبطاطس، والفاصوليا الخضراء، واللوبيا الخضراء، والبرتقال، واليوسفى.
وتستحوذ تلك المحاصيل على نصيب الأسد بما يتجاوز %70 من جملة الصادرات الزراعية سنويا «طازجة ومصنعة»، التى تبلغ نحو 3.5 مليون طن فى المتوسط، تقدر بقيمة 4 مليارات دولار، طبقا لبيانات وزارة الزراعة.
وأوضحت مصادر مسئولة فى وزارة الزراعة، أن الموسم التصديرى للمحاصيل الشتوية يشهد أكبر معدلاته خلال ديسمبر من كل عام، بالتزامن مع تصدير الموالح، وتعد الأخيرة الحصان الرابح للصادرات الزراعية المصرية، بكميات تتجاوز 1.5مليون طن سنويا.
وأشارت المصادر إلى أن بداية الموسم مبشرة، خاصة مع نجاح الوزارة فى فتح السوق الفيتنامية أمام الموالح المصرية، بعد مفاوضات جادة استمرت عدة سنوات، وتوقعت استقبال فيتنام كميات كبيرة، بإعتبارها إحدى الدول الأسرع نموا فى أسيا.
كانت «الزراعة» أعلنت فى بيان أصدرته قبل أيام، فتح السوق الفيتنامية رسميا أمام الموالح المصرية، وتشمل برتقال المائدة، واليوسفى، والمندرين، والليمون.
من جانبه توقع ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، زيادة حجم تصدير الحاصلات ، فى ظل تشديد الإجراءات وتطبيق منظومة «الجلوبال جاب» على العنب والفراولة لأول مرة.
كانت وزارة الزراعة قد قامت بالاشتراك مع «الصناعة والتجارة» بتطبيق حزمة إجراءات جديدة لضبط منظومة تصدير الحاصلات الزراعية "الممارسات الزراعية الجيدة"، أو ما يعرف بالـ«جلوبال جاب»، أبرز محاورها تشديد إجراءات الفحص، ومراجعة قوائم الشركات المسجلة، وحذف المخالفين.
وتوقع "خيال" ارتفاع حجم الصادرات الزراعية بنحو %10 الموسم الجارى، مقارنة بالموسم المنتهى ، خاصة مع إلغاء الحظر المفروض من عدة دول عربية وخليجية، فضلا عن فتح السوق الفيتنامية، والصينية لاستقبال العنب.
كانت عدة دول عربية، أبرزها الكويت، والبحرين، والأردن، والإمارات، قد ألغت الحظر المفروض على محاصيل الفلفل، والفراولة، والبطاطس، والخس، والجوافة، والفلفل، والبصل، ولا تزال المفاوضات جارية لإلغاء الحظر المفروض من جانب السعودية على محاصيل الفراولة والفلفل.
وأشار «خيال» إلى أن الحظر السعودى غير مؤثر، لوجود بدائل لاستقبال الفراولة، مثل أسواق الاتحاد الأوروبى، وهى أكثر ربحية.
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