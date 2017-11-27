عباس فايد رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لعوده مصر

عوده يطبق نظام FlexCube



المال ـ خاص



بدأ بنك «عوده – مصر»، أمس، تطبيق النظام البنكى الجديد«FlexCube» ، بدلا من النظام الحالى، وذلك من أجل زيادة كفاءة العمل وسرعة تلبية احتياجات عملائه.



وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للبنك، إن تطوير جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم البنية الأساسية التكنولوجية للبنك، من أولويات البنك، وذلك من أجل تقديم منتجات متطورة تتواكب مع متطلبات عملائه، وتتماشى مع التوجه المصرفى العالمى وإستراتيجية البنك.



وأوضح أن « FlexCube» سيساهم فى تحقيق مزيد من السهولة فى النظام العام للبنك، و تقديم الخدمات المميزة للعميل فى أسرع وقت، و دعم الشمول المالى من خلال مساعدة البنك على التوسع فى طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية.



وأضاف أن مصرفه، طبق «FlexCube» بعد نجاحه فى تأهيل وتدريب العاملين عليه خلال الفترة الماضية.