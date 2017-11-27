عائد أدوات الدين يواصل الصعود

البنك المركزى 1

❏ السندات تلامس %16 لأول مرة منذ سبتمبر

❏ «المالية» تقلص طروحات الأذون إلى 26.5 مليار جنيه

❏ «المركزى» يسحب 90 مليارا من سيولة الجهاز المصرفى عبر الودائع المربوطة



محمد سالم



واصل متوسط العائد على أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل ( أذون الخزانة) صعوده الطفيف للأسبوع الثانى، رغم معدلات التغطية المرتفعة التى حظيت بها الطروحات، وكثفت البنوك والمؤسسات المختلفة عروضها للاكتتاب فى السندات ذات الآجال الطويلة، والتى تحقق صعودا ضئيلا أيضا منذ أسابيع.



وارتفع مؤشر «المال IR» الذي يقيس متوسط العائد على الأذون المصرية الأسبوع الماضى 12 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) ليسجل 18.243 % مقابل %18.120 فى الأسبوع قبل الماضى ، بينما بلغ معدل الصعود منذ بداية الشهر نحو 20 نقطة أساس.



يأتى الارتفاع عقب موجة هبوط استمرت 4 أسابيع على التوالى ، فيما واصل العائد على السندات المحلية 5 و 10 سنوات الصعود فى طروحات الأسبوع الماضى، بنسبة 24 و 27 نقطة أساس على التوالى ليلامس %16 مسجلا أعلى من سبتمبر الماضى.



كان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة قبل أكتوبر ونوفمبر، دفعته لتسجيل %16.006 على السندات أجل 5 أعوام، و%15.987 على الـ 10 أعوام، مقارنة بـ %15.762 و%15.716 على التوالى فى الطرح السابق.



ويترجم الصعود الطفيف لأدوات الدين التكلفة المرتفعة لأموال البنوك تأثرا، بارتفاع نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروضة على الودائع إلى %14 من %10 فى وقت سابق .



وأرجع مسئول فى قطاع الخزانة لدى أحد البنوك التحرك الطفيف لعوائد أدوات الدين إلى رغبة البنك المركزى فى استمرار جذب الأجانب وتواجدهم فى ملف تمويل الدين المحلى.



كان تقرير لوكالة «بلومبرج» قد أشار - نقلا عن سامى خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين العام بوزارة المالية - إلى تراجع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية المملوكة للمستثمرين الأجانب، إلى 330.9 مليار جنيه، فى 7 نوفمبر الجارى، مقابل 333.6 مليار مطلع الشهر الجارى، فى إشارة إلى ضعف شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المحلية فى ظل توقعات، بانخفاض عوائدها مع بداية العام المقبل.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن صعود متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوماً بنحو 18 نقطة أساس ليسجل %17.825 مقابل 17.646 % فى الطرح السابق، وارتفعت تغطية البنوك للعطاء إلى 2.87 مرة من 2.5 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20 مليار جنيه عبر 309 عروض ، بينما قبلت وزارة المالية 107 عروض بقيمة 10 مليارات تقريبا، بزيادة 3 مليارات عن المستهدف.



وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 30 نقطة أساس إلى %18.015 مقابل %17.682 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 10 مليارات جنيه، فيما وافقت «المالية» على 162 عرضا فقط بقيمة 9.5 مليار بزيادة 2.5 مليار عن قيمة الطرح.



وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 0.3 نقطة أساس إلى %18.534 مقابل %18.498 بعد وصول معدل التغطية إلى 2.45 مرة، مقابل 2.03 مرة فى السابق ، وطلبات المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.5 مليار جنيه، عبر 273 عرضا ، بينما قبلت «المالية» 114 عرضاً بقيمة 7.8 مليار بزيادة مليار تقريبا عن القيمة المستهدفة .



وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً بنحو 15 نقطة أساس إلى %18.625 بدلا من %18.47 فى العطاء السابق، وغطت البنوك الطرح 1.4 مرة بقيمة 9.6 مليار جنيه، من خلال 203 عروض ، قبلت منها «المالية» 180 عرضاً بقيمة 8.68 مليار بزيادة 2 مليار عن القيمة المستهدفة.



وواصل عائد السندات تحركاته الطفيفة، ليرتفع متوسط الفائدة على سندات أجل 5 سنوات 24 نقطة أساس إلى %16.006 من %15.762 فى العطاء السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 2.9 مرة بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر 87 طلباً فيما قبلت «المالية» 31 عرضاً، بواقع 1.25 مليار، وهى نفس القيمة المطلوبة من خلال الطرح.



وصعد متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 27 نقطة أساس إلى %15.987 بدلا من %15.716، ووصل معدل تغطية العطاء إلى 3.2 مرة بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر 74 طلباً ، لتقبل «المالية» 26 طلباً بقيمة 1.4 مليار بزيادة 400 مليون عن المستهدف.



فى سياق متصل، أعلنت «المالية» تقليص قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى بنحو مليار جنيه، لتصل إلى 26.5 مليار جنيه موزعة بواقع 6.5 مليار عبر أذون 91 يوما ونفس القيمة لأذون 182 يوما و 6.75 مليار من أذون 273 يوما و6.75 مليار أيضا من أذون 364 يوما ، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات ومليار بأجل 7 سنوات.



وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، قام البنك «المركزي» بتدشين عطاءين للودائع المربوطة ثابتة، ومتغيرة العائد بقيمة 90 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 80 مليارا لأجل 42 يوما، وبلغت العروض المقدمة من البنوك 86 مليارا عبر 69 عرضا ، وافق «المركزى» على 57 منها بقيمة 83 مليارا ، وسجل أقل عائد مقبول %19.2 وأعلى %19.33 والمتوسط %19.303.



و دشن «المركزي» العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلباً بقيمة 68.1 مليار قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص 14.68 % لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة، لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.