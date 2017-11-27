القطن

دعاء حسنى:



قال أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة وتصدير الأقطان، والرئيس الأسبق لاتحاد مصدرى الأقطان، إن تسويق محصول القطن هذا العام يسير بوتيرة جيدة للغاية، مشيرا إلى أنه تم فعلياً شراء 915 ألف قنطار من المزارعين، تمثل %73 من جملة المحصول البالغ 1.25 مليون قنطار، بزيادة عن الموسم الماضى، والتى بلغت 527 ألف قنطار من أصل 750 ألفا.



وتحتل «النيل الحديثة» لتجارة الأقطان المرتبة الأولى فى قائمة الشركات المصدرة سنوياً، وتستحوذ على %20 من جملة التعاقدات السنوية لتصدير القطن المصرى.



وأضاف «البساطى» أنه تم ضخ نحو 3 مليارات جنيه فى السوق لشراء 900 ألف قنطار قطن، والسوق بحاجة إلى مليار أخرى لشراء المتبقى من المحصول.



وعن تحرك أسعار القطن خلال الفترة المقبلة، يؤكد صعوبة توقعها وخضوعها لآليات العرض والطلب، وارتباطها فى النهاية بحجم السيولة المتاحة أمام الشركات.



وأكد أنه رغم ارتفاع أسعار القطن المصرى خلال الموسم التسويقى الجارى، فإن كمية الإنتاج المصرى ليست كبيرة هذا العام، ورغم ارتفاع سعر المحصول فإنه يظل أفضل البدائل للأقطان الطويلة، وفائقة الطول مقارنة بأسعار تلك الأقطان فى البورصات العالمية.



وتابع أن الموسم التسويقى الحالى للقطن من أقل السنوات شكوى من الفلاحين على مدار 10 مواسم تسويقية متتالية، فالمزارع «مهيصً السنة ديه» بسبب ملائمة السعر له فقد بلغ 3000 جنيه فى المتوسط لأقطان الزهر - القطن قبل حلجه».



وأوضح أن سعر القطن هذا الموسم سجل فى حده الأدنى 2700 لأصناف وجه قبلى، ووصل أقصاها لـ3400 لأصناف وجه بحرى ، ولكنه لم يقترب من المستويات السعرية المنخفضة التى أعلنتها الحكومة فى سعر الضمان قبل بداية الموسم لتدور بين 2100 و2300 جنيه.



وأكد أن إستراتيجة شركة النيل الحديثة ، تقوم على الاستمراية فى الشراء بتحقيق التوازن بين أعلى وأقل الأسعار على مدار الموسم، قائلا:» لم نتوقف يوما عن شراء الأقطان منذ بداية الموسم، ومستمرون فى الشراء من المزارعين، ونترقب نقط التوازن السعرية لاقتناص عملية الشراء بعيداُ عن أعلى نقاط سعرية».



وأشار إلى سعى شركته أيضا إلى التواصل مع البنوك للحصول على أفضل سعر فائدة، والذى يدور بين 20 و%25، لافتا إلى أنها توازن أيضا بين فترة تعاقد فى بداية الموسم والشحن مبكرا كآليات مالية لتجنب الارتفاع الذى يشكله سعر الفائدة على الاحتفاظ بالأقطان لحين تسويقها.



من جانبه، أكد نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ارتفاع الطلب على القطن المصرى فى الأسواق الخارجية خلال تلك الفترة، إلا أن العقبة تظل فى قلة المعروض من التجار، بسبب ارتفاع سعر فائدة تمويل شراء القطن من 16 % العام الماضى، إلى %24 هذا العام، مما يجعل التجار يلجأون لشراء القطن من المزارعين بصورة متقطعة، وعلى قدر التعاقدات المتاحة أمامهم، ليتجنبوا تحمل فائدة الاحتفاظ أو تخزين القطن لعدة أشهر متتالية، كما كان معتاد سنوياً ، و تصل تكلفة تخزينه لـ65 جنيها شهريا و260 جنيها كل 4 أشهر بسبب الفائدة.



وارتفع حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية منذ بداية الموسم التصديرى 2017/2018 فى سبتمبر الماضى، إلى 20 ألف طن، بزيادة %20 عن الموسم الماضى، والذى شهد تصدير 18 ألف طن.



و أضاف أن سعر شراء قنطار القطن من المزارعين لأصناف وجه بجرى حالياً يتجاوز 3000 جنيه، ويدور بين 3050 إلى 3100 جنيه، مقابل 3200 فى بداية الموسم التسويقى الجارى خلال سبتمبر الماضى.



ويرى ، أن سعر الفائدة المرتفع هذا العام، يعد العقبة الأكبر فى تسويق القطن المحلى، قائلاً:»الفائدة المرتفعة تجبر التاجر على التفكير جيدا قبل شراء القطن من المزارعين، فهناك عبء كبير فى الشراء».