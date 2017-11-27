التمويل الدولية: الإصلاح التنظيمي ضرورة لجذب الاستثمارات

الاستثمارات الأجنبية

هاجر عمران:



أكد مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية تحسين الشفافية والإصلاح التنظيمى؛ لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية وتحفيز النمو الاقتصادى، مضيفا أن الأسواق التى تهتم بالشفافية توفر فرصا أكبر لنمو الشركات مقارنة بفرص نمو أقل فى الأسواق التى لا تهتم بالشفافية وإتاحة المعلومات.



وأشار خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة صباح اليوم الإثنين؛ لمناقشة سبل تطوير سوق المال وجذب الاستثمارات إلى أن المؤسسة تأمل فى مساعدة الشركات المدرجة فى البورصة على تحسين عمليات الإفصاح وتطوير المعايير الرقابية.



وأكد أن المؤسسة تنفذ برنامج للخدمات الاستشارية ويستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية والحكومات وشركات القطاع الخاص فى تحسين معايير الحوكمة والأخرى البيئية والاجتماعية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى وتركز على القطاع الخاص وتعمل مع نحو 2000 شركة حول العالم.