نائب السويس يستدعي وزيرى القوي العاملة والصناعة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم الإثنين، طلب لأمانة مجلس النواب باستدعاء وزراء القوي العاملة والصناعة بعد غلق مصنع جديد بالسويس وتهديد المئات من العمال بالتشريد.



أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء السيد وزير القوي العاملة والسيد وزير الصناعة حول قيام المسئول عن مصنع سيراميك " صوفيا " بالعين السخنة بالسويس باغلاق المصنع ونقل العاملين إلي مصنع " ماجستيك 2 " بمنطقة الادبية تمهيدا لغلقة.



وتابع النائب "قام المسئول عن المصانع التى يمتلكها بتهديد العاملين بنقلهم مرة أخري الي مصنع " لابوتيه " للسيراميك بمنطقة العاشر من رمضان الامر الذي يزيد البطالة بالسويس ويعمل على عدم الاستقرار الاجتماعي للعاملين ويؤثر سلباً فى الاستثمار والاقتصاد الوطني ".



وأضاف "سبق أن وعد وزير القوي العاملة بزيارة لمحافظة السويس لبحث علاقات العمل وحلها وهو لم يحدث حتي الان خصوصاً مع ارتفاع حجم البطالة بين ابناء السويس".



وتابع النائب أنه سبق وتقدم باكثر من 33 طلب احاطة وسؤال وبيان عاجل على مدار عامان حول الاوضاع العمالية لاكثر من 11 الف عامل بمصانع الادبية والسخنة بالسويس والتى تعاني من مشاكل ادارية وعلاقات عمل سيئة فضلا عن تعثر بعض المصانع وايقاف الغاز عن مصانع اخري مما تسبب للعمال مشاكل اجتماعية واسرية سيئة للعمال وانضمامهم للبطالة بالسويس.



وأضاف " اولاً : تعاني 7 شركات من تعثر مالي واداري وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني .. شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " .. شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " .. الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " .. نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " .. الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " .. السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول".



ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهير من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة.



ثالثا: الشركات التى تحتاج الى تطوير ومنها " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها .. بالاضافة الى شركات تعاني من مشاكل ادارية وفصل تعسفي للعمال واخري تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها " كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا ".



وتابع النائب " برغم من صدور قرارا من رئيس الوزراء فى 27 يونية 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس بعد ان تقدم بمذكرة الى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونية فى نفس العام الا ان مازال الوضع على ارض الواقع سيئا وانضمت شركات اخري الى الشركات المتعثرة ومازالت الوضع العمالية غير ميستقر ويعتبر هذا الوضع طارد للاستثمار ويمثل توتر على الاقتصاد الوطني.