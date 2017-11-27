مختار إبراهيم تقترض 500 مليون جنيه

شركة مختار إبراهيم للمقاولات

سيد بدر



وافق البنك الأهلى المصرى، على إقراض شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة لقطاع الأعمال العام، 500 مليون جنيه تسهيل ائتمانى لتنفيذ توسعاتها بالسوق المحلية، بحسب مصدر فى البنك.



وضاعف البنك الأهلى سقف التسهيلات الائتمانية المتاحة لقطاع العقارات، إلى 40 مليار جنيه، نهاية العام قبل الماضى، مقارنة بـ 20 مليارًا فى الأعوام السابقة، بهدف مقابلة النشاط الحالى فى عمليات القطاع، واحتياجاته التمويلية التى تضاعفت مع تعويم سعر الصرف.



قالت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» فى بيان سابق، إنها تعانى من نقص فى السيولة المالية اللازمة لتمويل مشروعات قومية، وشراء الوقود وصرف مستحقات العاملين، لتأخر مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد بالدولة، مؤكدة أنها فور توافر السيولة ستصرف المستحقات تباعًا، وفق آلية عادلة لجميع العاملين.



اعتمدت الجمعية لعامة لشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» ميزانية العام المالى 2016 - 2017، والقوائم المالية، بتحقيق أرباح بلغت 44 مليون جنيه، مقارنة بـ42 مليون جنيه العام المالى 2015 - 2016.



بحسب القوائم المالية للشركة؛ يبلغ إجمالى الديون المستحقة لصالح البنوك نهاية ديسمبر الماضى، 990.02 مليون جنيه.



تستهدف الشركة فى موازناتها التقديرية للعام الجارى، تحقيق إيرادات بـ 4 مليارات جنيه؛ وطرحت الشركة مؤخرا أولى مشاريعها العقارية بمدينة العبور، على مساحة 55 ألف متر مربع، من المستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام، باستثمارات تقترب من المليار جنيه.