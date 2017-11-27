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سيـــاســة
الخارجية تنتقد CNN بعد الجارديان لهذا السبب
الإثنين 27 نوفمبر 2017 01:25 ص
سي ان ان الجارديان
أخر الأخبار
سي ان ان الجارديان
حسين رجب
انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، مساء الأحد تغطية شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، واصفا إياها بأنها تغطية "مؤسفة للغاية".
وغرد أبو زيد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "كالعادة، تغطية سي.إن.إن لهجوم العريش كانت مؤسفة للغاية، فإن مذيع القناة أبدى اهتماما بدخول الصحفيين والمراسلين إلى سيناء، أكثر من الذين فقدوا حياتهم".
وهاجم المتحدث باسم الخارجية مقالا نشرته صحيفة الجارديان البريطانية حول الهجوم الإرهابي الذي استشهد خلاله 305 أشخاص بينهم 27 طفلا، وأصيب 128 آخرون عقب استهداف مسجد أثناء صلاة الجمعة.
وغرد قائلا " شعور جارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال جريدة الجارديان حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابي.. نموذج صارخ للمعايير المزدوجة وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذى يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الأرهاب مسجد الروضة شمال سيناء".
وتضامن الوزير الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا "مقالة سايمون تيسدال في "الجارديان" حول مجزرة مسجد العريش الإرهابية مثال سيّء للتأطير السلبي الذي تعاني منه بعض الأقلام الغربية، المشكلة هي التطرّف والإرهاب، وعليهم أن يدركوا ذلك"
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