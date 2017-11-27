هآرتس: تصريحات الملا بشأن الغاز طمأنت إسرائيل

الغاز الطبيعي

عادل عبد الجواد



كشف موقع "ذا ماركر" الملحق الإقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرئيلية عن أن تصريحات وزير البترول المصري "طارق الملا" طمأنت إسرائيل



وذكرت عن الملا قوله مؤخرا إن العقبة الأكبر أمام أي اتفاق ثنائي بشان الغاز، هي غرامة الـ 2 مليار دولار التي قضت بها محكمة سويسرية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مضيفة أن تصريحات "الملا" طمأنت وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينس

شتاين



وكشفت عن نية وزير الطاقة الاسرائيلي "يوفال شتاينس" عزمه مطلع الأسبوع المقبل التوقيع علي مشروع إقتصادي ضخم للإقامة خط انابيب من شأنه أن يجلب الغاز من شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا.



وقال "شتاينس" فى برنامج "لقاء الصحافة" بالتليفزيون الإسرائيلي "إننا سنوقع عقدا مع الايطاليين والاتحاد الاوربى فى غضون اسبوع لبناء اكبر خط انابيب للغاز فى العالم من اسرائيل عبر قبرص واليونان ومنه الى ايطاليا واوروبا الغربية".



ونوه الموقع الإسرئيلى إلي إعلان وزارة الطاقة المصرية فى وقت سابق علي إعتزامها عقد اجتماعا لممثلى دول قبرص واليونان ومصر وايطاليا، والذي سيعقد خلال اسابيع قليلة حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم لتشييد خط انابيب غاز من الخزانات فى شرق المتوسط ​​الى ايطاليا عبر قبرص واليونان.



وجاء القرار بعد المحادثات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيارة قبرص،. وفي التقرير المصري، لم تذكر إسرائيل كطرف في التوقيع. حسبما ذكر الموقع.



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة البترول المصرية حول ما ذكره ذلك الموقع من معلومات.







