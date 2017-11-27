EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
هآرتس: تصريحات الملا بشأن الغاز طمأنت إسرائيل
الإثنين 27 نوفمبر 2017 12:15 ص
الغاز الطبيعي
أخر الأخبار
الغاز الطبيعي
عادل عبد الجواد
كشف موقع "ذا ماركر" الملحق الإقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرئيلية عن أن تصريحات وزير البترول المصري "طارق الملا" طمأنت إسرائيل
وذكرت عن الملا قوله مؤخرا إن العقبة الأكبر أمام أي اتفاق ثنائي بشان الغاز، هي غرامة الـ 2 مليار دولار التي قضت بها محكمة سويسرية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مضيفة أن تصريحات "الملا" طمأنت وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينس
شتاين
وكشفت عن نية وزير الطاقة الاسرائيلي "يوفال شتاينس" عزمه مطلع الأسبوع المقبل التوقيع علي مشروع إقتصادي ضخم للإقامة خط انابيب من شأنه أن يجلب الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال "شتاينس" فى برنامج "لقاء الصحافة" بالتليفزيون الإسرائيلي "إننا سنوقع عقدا مع الايطاليين والاتحاد الاوربى فى غضون اسبوع لبناء اكبر خط انابيب للغاز فى العالم من اسرائيل عبر قبرص واليونان ومنه الى ايطاليا واوروبا الغربية".
ونوه الموقع الإسرئيلى إلي إعلان وزارة الطاقة المصرية فى وقت سابق علي إعتزامها عقد اجتماعا لممثلى دول قبرص واليونان ومصر وايطاليا، والذي سيعقد خلال اسابيع قليلة حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم لتشييد خط انابيب غاز من الخزانات فى شرق المتوسط الى ايطاليا عبر قبرص واليونان.
وجاء القرار بعد المحادثات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيارة قبرص،. وفي التقرير المصري، لم تذكر إسرائيل كطرف في التوقيع. حسبما ذكر الموقع.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة البترول المصرية حول ما ذكره ذلك الموقع من معلومات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا