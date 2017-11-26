برلماني: جلسة النواب الطارئة غدا لا تخص حادث الروضة

البرلمان المصري 2017

أحمد صبرى



كشف النائب حجازى سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن الدعوة التى أرسلها البرلمان للنواب للانعقاد غدا لجلسة طارئة تخص مناقشة أحد مشروعات القوانين ولا تخص الحادث الإرهابى الذى أودى بحياة 305 أشخاص، كما أنها لا تتعلق بتنمية جزيرة سيناء.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc أن نواب شمال سيناء طالما نادوا بزيارة برلمانية لتلك المناطق لمعرفة معدلات التنمية الضعيفة، والمشاكل التى يواجهها المواطن السيناوي، لكن تم الرفض بسبب الوضع الأمني.