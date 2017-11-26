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سيـــاســة
برلماني: جلسة النواب الطارئة غدا لا تخص حادث الروضة
الأحد 26 نوفمبر 2017 10:29 م
البرلمان المصري 2017
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البرلمان المصري 2017
أحمد صبرى
كشف النائب حجازى سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن الدعوة التى أرسلها البرلمان للنواب للانعقاد غدا لجلسة طارئة تخص مناقشة أحد مشروعات القوانين ولا تخص الحادث الإرهابى الذى أودى بحياة 305 أشخاص، كما أنها لا تتعلق بتنمية جزيرة سيناء.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc أن نواب شمال سيناء طالما نادوا بزيارة برلمانية لتلك المناطق لمعرفة معدلات التنمية الضعيفة، والمشاكل التى يواجهها المواطن السيناوي، لكن تم الرفض بسبب الوضع الأمني.
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