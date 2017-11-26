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سيـــاســة
الإخلاء المؤقت للمنازل.. مقترح جديد لمواجهة الإرهاب بسيناء
الأحد 26 نوفمبر 2017 09:18 م
اشتباكات سيناء أرشيفية
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اشتباكات سيناء أرشيفية
أحمد صبرى
كشف إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، مساء اليوم الأحد، عن أن القبائل عقدت اجتماعا حاشدا اليوم بالإسماعلية ورفعت المقترحات التى اتفق عليها للقوات المسلحة لمساعدتهم فى القضاء على العناصر الإرهابية والتى قامت بالعديد من التفجيرات آخرها تفجير مسجد الروضة.
وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج آخر النهار الذى تبثه قناة "النهار"، أن أحد أهم المقترحات التى تم التوافق عليها أن يتم تطهير المناطق والقري عبر إخلاءها لقوات الجيش ورجوع الأهالى بعد مدة محددة عبر التطهير الكامل من العناصر الإرهابية بدلا من تهجير المواطنين.
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