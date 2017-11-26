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نائب عن شمال سيناء: المياه تصلنا 4 ساعات كل 4 أيام
الأحد 26 نوفمبر 2017 09:10 م
محطة المياه
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محطة المياه
أحمد صبرى
قال النائب رحمي عبد ربه، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن مواطني سيناء يعيشون فى نقص من الخدمات، حيث إن المياه تصل للعريش والمناطق المحيطة بمعدل 4 ساعات كل 4 أيام.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، إن هناك محطتين جديدتين ينتظر دخولهما فى الحدمة قريبا، مؤكدا أنهم يطالبون بتوفير فرص العمل، والتى تتمثل فى زيادة عدد مصانع الأسمنت والرخام.
وأكد أنهم يطالبون بحل مشكلة كثرة الكمائن على الطرق من وإلى شبه جزيرة سيناء، مطالبا بزيادة التنسيق الأمنى لكل تلك المشكلة.
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