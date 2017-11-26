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سيـــاســة
دبلوماسي إسرائيلي: جيل جديد من البدو ينضم إلى الإرهاب
الأحد 26 نوفمبر 2017 09:01 م
هجوم مسجد الروضة بالعريش
أخر الأخبار
هجوم مسجد الروضة بالعريش
عادل عبدالجواد
قال إسحق ليفنون، سفير إسرائيل لدى مصر سابقا، في مداخلة إذاعية له مع إذاعة "103" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد في أعقاب هجوم داعش على مسجد الروضة بالعريش "اليوم نجد جيلا جديدا من البدو ينضمون إلى الإرهاب".
ووجه السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر، اليوم الأحد، في مداخلته الإذاعية رسالة تعازي إلى الرئيس السيسي وشعب مصر، موضحا أن الهجوم يشهد على استمرار نضال الرئيس السيسي ضد الحركات الإسلامية، على حد قوله.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش المصري قادرا على وقف الإرهاب، أجاب "ليفانون": نعم إنه قادر على هزيمة الإرهاب، والسيسي تحدث نفسه عن وجود 25،000 جندي في سيناء، وهناك قوات وطائرات ضد الحركات الإسلامية، ولكن محاربتهم ليست سهلة".
وتابع بالقول، الجيش المصري قادر على قصف معاقل الإرهاب عبر الطيران، لكن تنظيم داعش يختبئ تحت الأرض، ولا يمكن الحصول على المعلومات الاستخباراتية سوى من الناس الذين يعيشون على الأرض".
مختتما مداخلته الإذاعية مع الإذاعة الإسرائيلية قائلا: "البدو في مصر غير مسموح لهم بشراء الأرض والانضمام إلى الشرطة والانضمام إلى الجيش، والحالة الأخيرة هي الأسوأ في تاريخ مصر، وكان حدثا مخططا، وهو بمثابة ضربة صعبة لقوات الأمن وجيش الرئيس عبدالفتاح السيسي". على حد وصفه.
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