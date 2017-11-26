القمح والسكر والجازولين أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت، اليوم الأحد، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2920 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 361 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والسكر وغيرهما من السلع.



وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 15 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 14 سفينة حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية بمينائي الاسكندريه والدخيلة رغم سقوط الأمطار.



وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة "هاي شينج" المحملة بــ 36 ألف طن قمح قادمة من روسيا، بالإضافة إلى تفريغ السفينة "شل اننوفيتور" المحملة بـ 20 ألف طن سكر قادمة من بلجيكا.



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ العبارات "فيديس" المحملة بــ 238 سيارة ملاكي قادمة من اليونان، و "ميلتون اوكينيس" المحملة بـ 700 سيارة ملاكي قادمة من اليونان، و "جراند بريتيجنا" قادمة من قبرص، علاوة على تفريغ السفينة "هيستيريا كورال" المحملة بــ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 131 سفينة، وغادرت الميناء 13 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 41 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وعدد 24 وحدة نهرية محملة بـ 7228 طن فول صويا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن خرجت من الميناء 60 شاحنة قمح محملة بــ 1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة وسبعة وخمسون طنا منهم 253 ألف طن قمح .



ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .



ميناء سفاجا

وعلى نفس الصعيد صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة ISLANDER وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، وثلاث سفن اخرى وهى عمان والرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 526 راكب و 131 شاحنة بضائع و 43 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى امانة والحرية والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 386 راكب و 123 شاحنة بضائع و 13 سيارة، فيما غادرت السفينة السياحية SILVER SPIRIT وعلى متنها 400 سائح من جنسيات مختلفة و 332 فرد طاقم متجهة إلى ميناء صلالة بسلطنة عُمان.



ميناء الغردقة

وفي سياق متصل يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 75 سائح من جنسيات مختلفة و 58 فرد طاقم قادمة من ميناء العقبة، والسفينة لابسبس وعلى متنها 41 راكب من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء شرم الشيخ، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 49 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1053 راكب وتداول 107 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 323 راكب و 10 برادات و 17 تريلا وسيارة وباص جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 540 راكب و 13 براد و 12 تريلا وسيارة، بينما غادرت السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 190 راكب و 34 براد و 21 تريلا و 7 سيارة.



ميناء دمياط

ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الخامسة مساء أمس السبت القطار رقم 2444 محمل بـ 1296 طن قمح، في حين غادر 133 سيارة بحمولة 6967 طن قمح.



وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150093 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15236 طنا.



يذكر أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس قطار الحاويات رقم 2438 محمل بـ 60 حاوية 20 قدم متجه إلي ميناء العين السخنة .



وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11400 طن يوريا، و 1750 طن رمل، و9200 طن ملح.