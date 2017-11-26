أكديما: إجمالي مساهماتنا بصندوق الدواء 200 مليون جنيه

أكديما 99

أحمد صبرى



حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، اليوم الأحد، الجمعية العمومية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بحضور الدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة وممثلي من إدارة مراقبة الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية.



أوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أن الجمعية العمومية اعتمدت ميزانية الشركة والقوائم المالية لعام 2016 المنقضي، كما كررت توصيتها بضرورة الاستثمار في الغرض المنشأ من أجلها الشركة وهو مجال صناعة الأدوية وتوفيرها بالسوق المحلية.



وأضافت أن الجمعية اعتمدت مبيعات الشركة عن العام المنقضي، والتي بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيه لقرابة 814 صنف دوائي.



وكشفت "غراب" أن الجمعية اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية الشركة كمساهمة منها لصندوق الدواء المصري، والذي يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، والذي يهدف لتوفير نواقص الدواء فى السوق المصرية.



والجدير بالذكر أن "أكديما" كانت قد اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه لصندوق الدواء المصري كمساهمة منها لصندوق الدواء المصري في شهر مارس الماضي، ليصبح ما تم التبرع به من "أكديما" للصندوق خلال عام واحد 200 مليون جنيه.