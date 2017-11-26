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بنـــوك
بواقع 17.66 جنيه ..هذه البنوك سجلت أعلى سعر شراء للدولار
الأحد 26 نوفمبر 2017 05:47 م
ملاين الدولارات
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ملاين الدولارات
هبة حامد
سجلت بنوك أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.66 جنيه..
وإليك قائمة بأسعار الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك:
البنك التجاري الدولي استقر
17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع
بنك HSBC
17.65 للشراء، و17.75 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.
بنك القاهرة
17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.
البنك الأهلي المصري
17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.
بنك مصر
17.63 جنيه للشراء، و17.73 للبيع
بنك الإسكندرية
17.62 للشراء، و 17.72 جنيه للبيع.
الأهلي الكويتي "بيريوس"
17.65 جنيه للشراء، و17.75 للبيع
بنك كريدي أجريكول
17.66 للشراء، و17.76 جنيه للبيع.
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