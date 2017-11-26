القبطية الهولندية تزور الأمم المتحدة لمساندة مصر ضد الإرهاب

تفجير إرهابي بمحيط مسجد الروضة بالعريش

إيمان عوف



أعلنت الهيئة القبطية الهولندية عن زيارة عدد من أعضاء الهيئة في القريب العاجل إلى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي لتوضيح ما يحدث من إرهاب في مصر.



وقال بهاء رمزي، المتحدث الرسمي للهيئة القبطية الهولندية، سنطالب المسئولين بمساندة مصر ومطالبة جميع الدول العالم وبالأخص البرلمان الأوروبي بالوقوف بجانب مصر وبذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب.



وأضاف رمزي أن الهيئة تشعر بحزن عميق بسبب هذا الحادث الجبان، والوحشي الذي أصيب الجميع بالحزن، مقدما التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا والشهداء، داعيا بأن يحفظ مصر من كل سوء وأن يقدر لها الأمن والأمان والخير والاستقرار.



وأكدت- الهئية القبطية الهولندية- أننا نقف جميعا يدا واحدة مع بلدنا الحبيبة مصر ضد الإرهاب بكل أشكاله الذي لا دين له، والذي يستهدف المساجد والمصلين والكنائس، مؤكدة أنه اعتداء على كل المحرمات بل هو تجاوز لكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.



يشار إلى أن هجوما إرهابيا الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بالعريش فى شمال سيناء، والذي أودى بحياة 305 شهداء بينهم 27 طفلا، وخلف 128 من الجرحى، جراء انفجار عبوات ناسفة زرعها إرهابيون أثناء تأدية المصلين لشعائر صلاة الجمعة الماضية.