إحالة محام للمحاكمة بتهم التحرش والتحريض على الاغتصاب

تحرش

دعا إلى اغتصاب مرتديات السراويل الممزقة



رويترز



قالت مصادر قضائية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن النيابة العامة أحالت محاميا إلى المحاكمة بعد أن دعا إلى اغتصاب مرتديات السراويل الممزقة.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة تتهمه بارتكاب ”جرائم تحريض الغير بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين.. ومواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن“.



وكان المحامي نبيه الوحش قال في برنامج تليفزيوني في أكتوبر :”يا أستاذة (مقدمة البرنامج) يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها“ من الخلف. وتابع ”أنا قلت البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي“.



وقال في برنامج تليفزيوني آخر فيما بعد إن دعوته ”كانت رسالة تحذيرية من خوفه على بنات مصر... وليست تحريضية“. وأضاف ”أعتذر عن قسوة التصريح لكل سيدة (امرأة) محترمة ولكل فتاة محترمة“.



لكن النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ قُدم ضده أخلت سبيله هذا الشهر بكفالة عشرة آلاف جنيه (567 دولارا) على ذمة التحقيق.



وأحيل الوحش إلى إحدى محاكم جنح أمن الدولة طوارئ، وقال المصدر القضائي إن إحالته إلى هذه المحكمة ترجع إلى أن ”ما قاله تكدير للسلم والأمن العام“، مضيفا أن المحاكمة ستبدأ في الثاني من ديسمبر.

