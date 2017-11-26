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البورصات العربية .. مصر والرياض تقودان المكاسب والإمارات تهبط
الأحد 26 نوفمبر 2017 05:25 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر والسعودية، بينما هبط مؤشرا بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى بنسبة ضعيفة بقيادة شركات العقارات.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم بحوالى 0.8% ليصل إلى 6934 نقطة بفضل تأكيد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد أن حملة مكافحة الفساد لن يكون لها تأثير على المستثمرين.
ومن الشركات السعودية التى كسبت أسعار أسهمها اليوم الطيار للسياحة بأكثر من 6.4 % وSABB تكافل للتأمين بحوالى 3.2 % وطيران السعودية ارتفعت أيضًا أسعار أسهمها بحوالى 1.2 %.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.8% ليزداد إلى 14223 نقطة بقيادة شركة GB للسيارات التى قفز سعر سهمها 9.9%.
وارتفع مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.5 % ليسجل 5111 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليزداد إلى 6257 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% ليصعد إلى 7758 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 1277 نقطة.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3% لينخفض إلى 3449 نقطة بسبب شركة إعمار بروبرتيز التى خسر سعر سهمها حوالى 0.8% ومؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.1% ليستقر عند 4282 نقطة .
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