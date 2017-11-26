بعد تجريد CDCM من وكالة بيجو.. نرصد حركة مبيعاتها خلال 5 سنوات

أحمد عوض:





رصدت "المال" تطور مبيعات شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات"CDCM" خلال الـ 5 سنوات الماضية، وذلك بعد تجريدها من الوكالة الفرنسية "بيجو".



تراجعت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 74.5%، مسجلة بيع 607 سيارة خلال الشهور التسعة اﻷولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2013، التي بلغت 2384 وحدة.





وبحسب البيانات الصادرة عن"أميك"، بلغ إجمالي مبيعات CDCM خلال 2013 نحو 3842 سيارة، بينما سجلت أعلى مبيعات لها بالسوق المحلية فى 2014 مسجلة بيع 6572 سيارة.





أما عن أدائها خلال 2015 ، فقد باعت ما يقرب من 4454 سيارة، كما وصلت لنحو 3117 وحدة خلال العام الماضى.





وكانت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات – الكيان الأم لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات Capital وكيل العلامة "بيجو" - قد تلقت مُنذ عدة أيام، خطابًا من قبل مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد بعدم وجود نية لدي الأخيرة للاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية، القائمة بينهما منذ سنوات فى قطاع السيارات.





كما أعلنت مجموعة بيجو - ستروين العالمية، الأربعاء الماضى، عن استحواذ مجموعة المنصور للسيارات، على حق استيراد وتوزيع طرازات العلامة بيجو فى مصر.



تطور مبيعات العلامة بيجو بالسوق المحلية خلال الـ 5 سنوات الماضية:

العلامة التجارية الفترة إجمالي المبيعات





PEUGEOT



أول تسعة أشهر من 2017 607 2016 3117 2015 4454 2014 6572 2013 3842

إعداد - المال المصدر: أميك