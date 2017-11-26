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سيـــاســة
طلب إحاطة بشأن إعدام هياكل الدواجن
الأحد 26 نوفمبر 2017 04:53 م
مصنعات الدواجن
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مصنعات الدواجن
ياسمين فواز
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ومني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بخصوص الآثار المترتبة علي قرار إعدام هياكل الدواجن.
صرح فؤاد أن القرار الصادر مؤخرا، بتطبيق قرار المواصفات الفنية التي تنص علي أن هياكل الدواجن المنزوعة ميكانيكيا، التخلص منها عبر الفرم يترتب عليه بعض الآثار السلبية، منها ارتفاع أسعار الدواجن لما يقرب من 25% من إجمالي السعر الكلي، من أجل تعويض الفاقد من بيعها.
أضاف فؤاد أن القرار يفتح المجال أمام عدد كبير من المحال، من أجل التحايل علي القانون، واستخدام تلك العملية بصورة غير قانونية وغير صحية، وأن قرار فرم الهياكل يساهم بشكل كبير في انتشار العديد من الأمراض بين جمهور المستهلكين، بسبب استخدام مخلفات الدواجن مع الهياكل، من أجل استخراج منتجات غذائية جديدة، غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
المصرية للدواجن
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