إيجيبت سات تيليكوم تمهد لطرح بديل للتوكتوك

جهاد سالم:



قال علاء خلف مدير المبيعات بشركة Egyptsat Telecom إن الشركة بتقوم حاليا بإنهاء إجراءات المرور للبدء فى طرح أول سيارة مصرية كبديل للتوكتوك.



وأضاف خلف فى تصريحات لـ"المال" خلال مشاركة الشركة فى معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار أن السيارة المزمع طرحها بالأسواق قريبا، ستساهم فى حل أزمات التوكتوك فضلا عن توفير الشكل الحضاري ووسيلة انتقال آمنة للمواطنين.





وأشار خلف إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع الإنتاج الحربي والطيران لتتولي صناعة السيارة، والتى يتراوح سعرها ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه.





وأوضح أن السيارة الجديدة بسعة تتراوح ما بين 150 إلى 250 سي سي، وواحد سليندر وتبريد مياه، وتستهلك نحو 4 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وتبلغ أقصي سرعة لها 60 كيلو متر فى الساعة، وتتسع لـ 5 أشخاص.