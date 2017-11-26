رئيس المصرية النوبية: التنمية الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب

الإرهابي على الجيش بالفرافرة

إيمان عوف:



قال مسعد هركى، رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، إن حادث بئر العبد الغاشم والذى أودى باستشهاد أرواح طاهرة قدر لها أن تلاقى ربها فى يوم عرس وفى أحد بيوت الله، وهى من أعظم وأعلى درجات الاستشهاد لن يثنى ولن يضعف قوام الشعب المصرى بل سيزيده إيمانا وتماسكا.



وأضاف هركي أن الحادث الإرهابي الخسيس يوجه أنظار المعنيين بالدولة إلى تنمية كل المناطق التى تعتبر ملاذا ومرتعا للخارجين عن القانون وتلك الجماعات، فالتنمية هي الحل الأقوى والأمثل للقضاء على الإرهاب الأسود؛ لأنه لا يوجد أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن.



