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الإسكندرية
أمطار غزيرة بالإسكندرية.. والشبورة تعطل حركة الملاحة
الأحد 26 نوفمبر 2017 02:58 م
أمطار غزيرة
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أمطار غزيرة
مها يونس
شهدت الإسكندرية اليوم الأحد، سقوط أمطاراً غزيرة منذ الصباح ولاتزال مستمرة في بعض المناطق بالمحافظة، صاحبتها عدم وضوح للرؤية لوجود شبورة مائية وتكاثر للسحب المُنخفضة، ورياح شمالية غربية، أدت إلى إضطراب الملاحة البحرية.
وسقطت الأمطا بمنطقة الأزاريطة التابعة لحي شرق بالإسكندرية، وبلغت نسبة الرطوبة 76%، وجاءت سرعة الرياح 19 كم في الساعة، وشهد غرب الإسكندرية أمطاراً غزيرة أغرقت بعض الشوارع الجانبية، وجاري التعامل معها من قبل حي العجمي.
وحذرت هيئة الأصاد الجوية من الأوقات التي تتكاثر فيها الشبورة المائية بالطرق السريعة "الزراعية والصحرواية"، والتي تظهر بوضوع في المناطق القريبة من المسطحات المائية على غرار طريق الكورنيش، ومناطق المسطحات المائية والمزروعات، لتفادي الحوادث المرورية، مُطالبة بضرورة إلتزام السائقين بتعليمات المرور والسرعات المُقررة.
وأكد محافظ الإسكندرية على قيام الأجهزة المعنية بتفقد حالة الأنفاق أثناء الأمطار للتأكد من مدي كفاءاتها في إستيعاب تصرفات المياه بها، مؤكداً أنه تم تطبيق أكثر من نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة لعدد من اﻷنفاق الحيوية.
وأضاف أنه تم تجريب وإختبار عدد من الطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوي اﻹسكندرية، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه المطلوب لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة في شتاء 2017/2018.
جاء ذلك في إطار التأكد من إستعدادات المحافظة ومدي جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة.
الإسكندرية
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