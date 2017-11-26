التموين: إنشاء 14 صومعة بتمويل سعودى 427 مليون جنيه

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي



استعرض الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا، من الشركة المصرية القابضة للصوامع، عن إنجازات مشروع إنشاء 14 صومعة في 6 محافظات، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بسعات تخزينية تصل إلى 375 ألف طن، بتكلفة 427 مليون جنيه.



يأتي ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع القومى للصوامع، لزيادة السعات التخزينية المملوكة للدولة، وتقليل حجم الفاقد من الأقماح.



وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، في بيان صحفي، إن الصوامع تسابق الزمن لإنجاز المشروع وبلغت نسبة التنفيذ في بعض المواقع إلى 30%، ومحافظة الشرقية بإجمالي سعات تخزينية، و60 ألف طن بإجمالي تكلفة 81.4 مليون جنيه في صان الحجر.



وأضاف باسيلي، أنه سيتم إنشاء صوامع في البحيرة بتكلفة 97 مليون جنيه في منطقة سيدى غازي، بسعات تخزينية تصل إلى 90 ألف طن، وفي أبو صوير بالإسماعيلية يجرى إنشاء صومعة تستوعب 30 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه.



وتابع أنه في القليوبية تقرر إنشاء صومعة في منطقة عرب العليقات بتكلفة 109 ملايين جنيه بسعة تخزينية، تصل إلى 90 ألف طن، وفي الخارجة بالوادي الجديد من المقرر إنشاء صوامع بسعة تخزين تصل إلى 45 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي الجيزة يجرى إنشاء صومعة بمنطقة بني سلامة تستوعب 60 ألف طن بتكلفة 52 مليون جنيه.



وأشار باسيلي إلى أن الشركة بدأت مبكراً الاستعداد لاستقبال موسم القمح للعام القادم، بوضع خطط وعمل لاستلام الأقماح من الموردين، وتحديد طرق السداد، ولفت النظر إلى أن السعات التخزينية المملوكة للجهات الحكومية قادرة علي استيعاب جميع الأقماح المنتجة محلياً.