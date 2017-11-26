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رياضة
تأجيل عمومية الجبلاية لعدم اكتمال النصاب
الأحد 26 نوفمبر 2017 02:30 م
عمومية الجبلاية
أخر الأخبار
عمومية الجبلاية
على المصرى
تأجلت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، حتى غدا الإثنين، لانتخاب عضوين جديدين "أحدهما لمقعد المرأة"، لاستكمال تشكيل مجلس الجبلاية، بعد خروج حازم وسحر الهوارى، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهما.
ووجه بعض أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، هتافات معادية ضد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، ورددوا هتاف "اتحاد الكرة فاشل"، بعدما تأجلت الجمعية العمومية إلى الغد، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وعقد اتحاد الكرة، ظهر اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، جمعيته العمومية، وكان يلزم لانعقادها حضور الأغلبية المطلقة من أصل 235 صوتا تم توجيه الدعوة إليهم، وبعد عدم اكتمال النصاب، تأجلت للحادية عشرة من صباح غد الإثنين، ويشترط أيضا حضور الأغلبية المطلقة، نظرا لتضمن جدول الأعمال بندا للانتخاب.
وتقدم 5 مرشحين على المقعد التكميلي، هم: مجدي إبراهيم فرج المتناوي، وأحمد محمد إبراهيم جبر، وعاصم عبد العزيز فهيم، ومحمد باهي زكي موسى، ومحمد صالح السيد المصري، إضافة إلى 7 مرشحات على مقعد المرأة، هن: صفية رامي محمد عبد الدايم، وماجدة محمود أحمد، وشيماء منصور محمد، ونيرمين فاروق سعيد، ودينا محمد عبد الحميد، وشيرين شلبي زكي، وحنان أحمد أحمد خالد.
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