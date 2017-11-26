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سيـــاســة
منتدى تعزيز السلام يدين هجوم مسجد الروضة
الأحد 26 نوفمبر 2017 02:23 م
هجوم مسجد الروضة بالعريش
أخر الأخبار
هجوم مسجد الروضة بالعريش
خالد بدر الدين
أدان منتدى تعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية -الذى يتخذ من إمارة أبوظبى مقرًا له- الهجوم الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء، قائلًا: "كشف الإرهاب مرة أخرى عن طبيعته البربرية غير المجدية التي لا يمكن لأي فكر أن يتغاضى عنها ولا يبرره أي دين".
وأكد عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية، فى البيان الصادر له، اليوم الأحد، أن هذا الانفجار الإرهابي ينتهك الإفلات من العقاب على كائنات الجليل، وحرمة الموقع ويبرز مرة أخرى أن الإرهاب ليس له دين.
خلال هذه اللحظة الحرجة في تاريخ الأمة يود المنتدى أن يؤكد من جديد دعمه لجهود الأزهر تحت قيادة الإمام أحمد الطيب، ويود أن يكرر دعوته إلى جميع الهيئات والمؤسسات الدينية للتضامن والتحالف من أجل إنهاء الأعمال الإرهابية التي لا معنى لها من خلال اتباع نهج شمولية تعود إلى الأمة رسالة الأمل والتفاؤل.
ويعرب المنتدى عن عميق تعازيه لشهداء هذا الحادث المأساوي، وللشعب المصري بأسره، داعيًا الله إلى يتغمد شهداء مسجد الروضة برحمته، ومنح الجرحى انتعاشاً سريعًا.
سيناء
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